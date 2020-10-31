26-річний футболіст-професіонал помер під час матчу з друзями

Футболіст з Індії Скотт Де Соуза помер під час гри з друзями, повідомляє Indian Express.

26-річний спортсмен в якийсь момент впав на землю. Йому викликали швидку, але коли гравця доставили в лікарню, він був уже мертвий.

За попередніми даними, смерть Де Соузи наступила в результаті серцевого нападу. Розтин не виявив нічого підозрілого.

Де Соуза був відомий за виступами за команди елітного дивізіону чемпіонату Індії "Юніон Банк" і "Ейр Індіа". Він також представляв збірну країни на міні-футбольному турнірі, який пройшов в Китаї в 2017 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні футболіст південноафриканського "ТС Спортинг" Катлехо Мойела помер в 28 років. Напередодні своєї смерті Мойела скаржився на запаморочення.