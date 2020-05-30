25-річний футболіст помер від COVID-19

Максим Богданов Футбол 21:16, 30.05.2020 Оновлено: 21:16, 30.05.2020

Болівійський футболіст Дейберт Гузман помер від коронавiрусу у віці 25 років, повідомляє The Sun.

Смерть Гузмана - перший випадок в болівійському футболі. Гравець представляв "Універсітаріо Дель Бені", клуб одного з нижчих дивізіонів чемпіонату країни.

Гузман проживав разом з батьком і дядьком - обидва чоловіки також померли за останні кілька днів. Гузман повинен був перейти в "Насьональ Потосі" - клуб елітного дивізіону чемпіонату країни.

Кількість зафіксованих випадків зараження COVID-19 в Болівії досягло 8731. Смертей - 300.

Як повідомляв OBOZREVATEL, четверо футболістів московського "Локомотива" здали позитивний тест на коронавірус в ході тестування гравців, тренерського штабу і адміністративного персоналу команди.

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