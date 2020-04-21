"23 з 25 гравців захворіли": зірка "Інтера" Лукаку розповів про дивну епідемію в команді

Михайло Морозов Футбол 17:47, 21.04.2020

Зоряний нападник "Інтера" Ромелу Лукаку розповів, що в кінці січня 23 з 25 футболістів команди захворіли. У них був жар і сухий кашель, але тести на коронавірус вони не здавали.

"У нас був тиждень відпочинку в грудні, після якого ми повернулися до тренувань. Я клянусь вам, 23 з 25 гравців були хворі. Я не жартую. Ми грали проти "Кальярі", і один з наших захисників був змушений покинути поле, не зігравши й 25 хвилин, оскільки в іншому випадку він втратив би свідомість. Всі кашляли, у всіх був жар. Коли я розминався перед матчем, мені було значно спекотніше, ніж зазвичай", – цитує слова Лукаку видання Football Italia.

Ромелу Лукаку
Bleacher Report

Матч із "Кальярі", про який йде мова, відбувся ще 26 січня, а перший офіційний випадок зараження коронавірусом у країні було зафіксовано 21 лютого, тому тести ніхто не здавав. У тому поєдинку захиснику "Інтера" Мілану Шкриняру дійсно знадобилася заміна вже на 17-й хвилині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада ліги італійської Серії А прийняла рішення по футбольному сезону 2019/20.

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