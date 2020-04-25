23-річний футболіст "Монпельє" через коронавiрус потрапив в реанімацію у важкому стані

Максим Богданов Футбол 10:35, 25.04.2020

Півзахисник "Монпельє" Джуніор Самбiа госпіталізований через коронавiрус, повідомляє пресслужба французького клубу.

Джуніор Самбiа
Lequipe

23-річного футболіста доставили в лікарню через проблеми з травленням і диханням. Через три дні його стан погіршився і він був переведений у відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Самбiа виступає за "Монпельє" з 2017 року. Всього він провів за команду 66 матчів і забив три м'ячі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон світу 1966 року в складі збірної Англії і легендарний гравець "Лідс Юнайтед" помер від коронавiрусу у віці 76 років.

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