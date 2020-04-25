Головна Новини
25 квітня • оновлено в 11:26
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

23-річний футболіст "Монпельє" через коронавiрус потрапив в реанімацію у важкому стані

1.5т
Читати матеріал російською

Півзахисник "Монпельє" Джуніор Самбiа госпіталізований через коронавiрус, повідомляє пресслужба французького клубу.

Джуніор Самбiа

Джуніор Самбiа

Lequipe

23-річного футболіста доставили в лікарню через проблеми з травленням і диханням. Через три дні його стан погіршився і він був переведений у відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Самбiа виступає за "Монпельє" з 2017 року. Всього він провів за команду 66 матчів і забив три м'ячі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон світу 1966 року в складі збірної Англії і легендарний гравець "Лідс Юнайтед" помер від коронавiрусу у віці 76 років.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Франція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Astralis
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в +1,5 карты
1.47 Сделать ставку
Orgless
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,48 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа Evil Genuises
1.55 Сделать ставку
Isurus
VS
BOOM
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Dignitas
VS
NiP
Победа NiP с форой в -1,5 карты
1.80 Сделать ставку
BOOM
VS
Imperial
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
Red Canids
VS
Isurus
Победа Red Canids
1.57 Сделать ставку
Godsent
VS
G2
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Dignitas
VS
Heretics
Победа Heretics
1.87 Сделать ставку
FaZe
VS
North
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку