Півзахисник "Монпельє" Джуніор Самбiа госпіталізований через коронавiрус, повідомляє пресслужба французького клубу.

Джуніор Самбiа Lequipe

23-річного футболіста доставили в лікарню через проблеми з травленням і диханням. Через три дні його стан погіршився і він був переведений у відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Самбiа виступає за "Монпельє" з 2017 року. Всього він провів за команду 66 матчів і забив три м'ячі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон світу 1966 року в складі збірної Англії і легендарний гравець "Лідс Юнайтед" помер від коронавiрусу у віці 76 років.

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