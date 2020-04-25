Півзахисник "Монпельє" Джуніор Самбiа госпіталізований через коронавiрус, повідомляє пресслужба французького клубу.
Джуніор Самбiа
Lequipe
➡️ https://t.co/xfaqn3qJ9X pic.twitter.com/anudV2eznh- MHSC (@MontpellierHSC) April 23, 2020
23-річного футболіста доставили в лікарню через проблеми з травленням і диханням. Через три дні його стан погіршився і він був переведений у відділення реанімації та інтенсивної терапії.
Самбiа виступає за "Монпельє" з 2017 року. Всього він провів за команду 66 матчів і забив три м'ячі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон світу 1966 року в складі збірної Англії і легендарний гравець "Лідс Юнайтед" помер від коронавiрусу у віці 76 років.
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