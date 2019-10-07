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7 жовтня • оновлено в 17:57
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23-річний аргентинський футболіст трагічно загинув на вечірці

3.3т Читати матеріал російською

У Буенос-Айресі, Аргентина, після падіння з шостого поверху помер футболіст мексиканського клубу "Атланта" Езекіель Есперон.

Езекіель Есперон

Езекіель Есперон

instagram.com/ezeesperon

Як повідомляє The Sun, трагедія трапилася приблизно о третій годині ночі під час вечірки, на якій 23-річний Есперон перебував у колі своїх друзів. Він був на балконі і якоїсь миті перехилився через незакріплені перила. Не втримавши рівноваги, він упав донизу. Потерпілого доставили в лікарню, проте врятувати його життя не вдалося.

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Варто зазначити, що першим клубом спортсмена був аргентинський "Олл Бойз". Після цього він захищав кольори бразильських і мексиканських команд. "Атланта", за яку останнім часом виступав футболіст, висловила співчуття родині Есперона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський хокеїст Самвел Мнацян трагічно помер після року боротьби з раком.

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Місце
Аргентина Буенос-Айрес
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