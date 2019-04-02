23-й тур Прем'єр-ліги України: де дивитися онлайн

У чемпіонаті України з футболу у вівторок, 2 квітня, стартує другий етап розіграшу Прем'єр-ліги.
Після традиційної першості в два кола команди були розділені на дві групи по шість команд. Перший секстет поведе боротьбу за медалі і місця в єврокубках, а учасники другого боротимуться за збереження прописки в елітному дивізіоні.
У 23-му турі центральним можна назвати протистояння в Олександрії, де місцева команда прийматиме донецький "Шахтар". Традиційно поєдинки можна буде побачити на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", "2+2" і ZIK. До вашої уваги повний розклад ігрового дня.
Прем'єр Ліга. 23-й тур
2 квітня (середа)
17:00. "Карпати" – "Ворскла", ZIK
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Дмитро Кривушкін
🔥ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ! 🔥- ФК Ворскла (@vorsklacomua) 2 квітня 2019 р
Реванш or not реванш? Ось в чому питання!
⚽️ # КарпатіВорскла #karvrs
🏆 #UPL
🕙17: 00
🏟️ #Lviv #UkrainaStadium
📺 @ziktv #FCVP # Ворскла # Полтава # Львів pic.twitter.com/Y2Cl0jJiPt
3 квітня (середа)
17:00. "Олександрія" – "Шахтар", "Футбол 1"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Денис Шурман
18:30. "Зоря" – "Динамо", "2+2"
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Віктор Копієвський
📅 Календар матчів "Динамо" у квітні:- FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 1 квітня 2019 р
03/04 ✈️ # ЗоряДінамо
07/04 ✈️ # ШахтарДінамо
13/04 ✈️ # МаріупольДінамо
24/04 🏠 # ДінамоШахтар
28/04 ✈️ # ЛьвівДінамо #FCDK pic.twitter.com/hOHr2WZJBJ
19:30. "Львів" – "Маріуполь", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Микола Балакін
6 квітня (субота)
14:00. "Олімпік" – "Десна", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського
Головний арбітр: Костянтин Труханов
Підготовка до матчу з "Десною" стартувала https://t.co/1FrxiBSBsE pic.twitter.com/S8iDk8QZX7- FC Olympic (@fcolympic_don) 1 квітня 2019 р
17:00. "Чорноморець" – "Арсенал-Київ", "Футбол 2"
Одеса, стадіон "Чорноморець"
Головний арбітр: Юрій Іванов
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" і донецький "Шахтар" постраждали через проведення виборів президента України.
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