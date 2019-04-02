23-й тур Прем'єр-ліги України: де дивитися онлайн

У чемпіонаті України з футболу у вівторок, 2 квітня, стартує другий етап розіграшу Прем'єр-ліги.

Після традиційної першості в два кола команди були розділені на дві групи по шість команд. Перший секстет поведе боротьбу за медалі і місця в єврокубках, а учасники другого боротимуться за збереження прописки в елітному дивізіоні.

У 23-му турі центральним можна назвати протистояння в Олександрії, де місцева команда прийматиме донецький "Шахтар". Традиційно поєдинки можна буде побачити на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", "2+2" і ZIK. До вашої уваги повний розклад ігрового дня.

Прем'єр Ліга. 23-й тур

2 квітня (середа)

17:00. "Карпати" – "Ворскла", ZIK

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін

3 квітня (середа)

17:00. "Олександрія" – "Шахтар", "Футбол 1"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Денис Шурман

18:30. "Зоря" – "Динамо", "2+2"

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Віктор Копієвський

19:30. "Львів" – "Маріуполь", "Футбол 1"

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Микола Балакін

6 квітня (субота)

14:00. "Олімпік" – "Десна", "Футбол 2"

Київ, стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського

Головний арбітр: Костянтин Труханов

17:00. "Чорноморець" – "Арсенал-Київ", "Футбол 2"

Одеса, стадіон "Чорноморець"

Головний арбітр: Юрій Іванов

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" і донецький "Шахтар" постраждали через проведення виборів президента України.

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