МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

23-й тур Прем'єр-ліги України: де дивитися онлайн

1.1тЧитати матеріал російською

У чемпіонаті України з футболу у вівторок, 2 квітня, стартує другий етап розіграшу Прем'єр-ліги.

Після традиційної першості в два кола команди були розділені на дві групи по шість команд. Перший секстет поведе боротьбу за медалі і місця в єврокубках, а учасники другого боротимуться за збереження прописки в елітному дивізіоні.

У 23-му турі центральним можна назвати протистояння в Олександрії, де місцева команда прийматиме донецький "Шахтар". Традиційно поєдинки можна буде побачити на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", "2+2" і ZIK. До вашої уваги повний розклад ігрового дня.

Новини
Вибори-2019: екс-тренер "Динамо" заговорив про "об'єднаний чемпіонат" sз Росією

Прем'єр Ліга. 23-й тур

2 квітня (середа)

17:00. "Карпати" – "Ворскла", ZIK
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Дмитро Кривушкін

3 квітня (середа)

17:00. "Олександрія" – "Шахтар", "Футбол 1"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Денис Шурман

18:30. "Зоря" – "Динамо", "2+2"
Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"
Головний арбітр: Віктор Копієвський

19:30. "Львів" – "Маріуполь", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Микола Балакін

6 квітня (субота)

14:00. "Олімпік" – "Десна", "Футбол 2"
Київ, стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського
Головний арбітр: Костянтин Труханов

17:00. "Чорноморець" – "Арсенал-Київ", "Футбол 2"
Одеса, стадіон "Чорноморець"
Головний арбітр: Юрій Іванов

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" і донецький "Шахтар" постраждали через проведення виборів президента України.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки