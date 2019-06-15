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Володимир Співаковський
Володимир Співаковський
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Сборная Украины – чемпион мира по футболу!

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Ну, вот и первая победа новой власти.

Сборная Украины - ЧЕМПИОН МИРА ПО ФУТБОЛУ.

Раньше об этом только анекдоты слагали. Считали недостижимой сказкой. А теперь вот наяву. Даже если это юниоры до 20 лет.

Их уже там всех раскупили. Потому что ребята заслужили самой высокой оценки.

Сборная Украины – чемпион мира по футболу!

И никакой ВВП Южной Кореи не помог корейцам выиграть у нищей и разоренной страны.

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Значит, потенциал есть. Теперь нам надо всю нашу потенциальную энергию превратить в кинетическую энергию и набрать скорость.

В принципе, посильно.

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Автор
Володимир СпіваковськийВолодимир Співаковський
Місце
Україна
Теги
Збірна України з футболуМолодіжна збірна України з футболу
Джерело
Джерело:Facebook Владимира Спиваковского
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von Mecklenburg Alex August
von Mecklenburg Alex August
МОЛОДЦЫ, УКРАИНЦЫ !!!!!!!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"И никакой ВВП Южной Кореи не помог корейцам выиграть у нищей и разоренной страны" Неужели прозрели?
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Всё верно, главное подальше от мokшан!
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