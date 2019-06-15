Ну, вот и первая победа новой власти.
Сборная Украины - ЧЕМПИОН МИРА ПО ФУТБОЛУ.
Раньше об этом только анекдоты слагали. Считали недостижимой сказкой. А теперь вот наяву. Даже если это юниоры до 20 лет.
Их уже там всех раскупили. Потому что ребята заслужили самой высокой оценки.
И никакой ВВП Южной Кореи не помог корейцам выиграть у нищей и разоренной страны.
Значит, потенциал есть. Теперь нам надо всю нашу потенциальную энергию превратить в кинетическую энергию и набрать скорость.
В принципе, посильно.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.