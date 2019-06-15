Ну, вот и первая победа новой власти.

Сборная Украины - ЧЕМПИОН МИРА ПО ФУТБОЛУ.

Раньше об этом только анекдоты слагали. Считали недостижимой сказкой. А теперь вот наяву. Даже если это юниоры до 20 лет.

Их уже там всех раскупили. Потому что ребята заслужили самой высокой оценки.

И никакой ВВП Южной Кореи не помог корейцам выиграть у нищей и разоренной страны.

Значит, потенциал есть. Теперь нам надо всю нашу потенциальную энергию превратить в кинетическую энергию и набрать скорость.

В принципе, посильно.

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