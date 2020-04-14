У Бразилії раптово помер молодий футболіст

Михайло Морозов Футбол 10:20, 14.04.2020 Оновлено: 10:28, 14.04.2020

22-річний бразильський футболіст Тьяго Кортес помер під час сеансу фізіотерапії на тренувальній базі своєї команди "Гуарані Баже" у Флоріанаполісі.

"Я був шокований. Вранці Тьяго зв'язався з нами, щоб поговорити про фізіотерапію. Він відновлювався після проблеми з коліном. Я поговорив з його сестрою і повідомив, що клуб готовий допомогти його сім'ї. Незважаючи на те, що він пробув у нашій команді недовгий час, було видно, що він хороший хлопець. Він працював і ходив до церкви. Він збирався нам допомогти", – цитує президента команди Тато Морейру видання GloboEsporte.

Тьяго Кортес
Globo Esporte

Відзначається, що перед початком сезону він пройшов медичне обстеження, яке не виявило у нього проблем зі здоров'ям. В останній раз він виходив на поле 12 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий півзахисник англійських футбольних клубів "Кардіфф Сіті" й "Астон Вілли" Пітер Уіттінгем помер у 35 років.

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