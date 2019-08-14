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22 пенальті: в Лізі чемпіонів відбувся самий неймовірний матч сезону

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Сербська "Црвєна звєзда" в неймовірному за драмою поєдинку пробилася до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, перегравши данський "Копенгаген".

Перша зустріч команда в Белграді завершилася внічию 1:1. Такий самий рахунок встановився вже до перерви поєдинку в столиці Данії, після чого команди почали бути обережним. На 54-й хвилині господарі поля отримали чисельну перевагу після видалення в складі суперника.

Незважаючи на всі спроби, "Копенгагену" так і не вдалося вразити ворота сербів. А в овертаймі червону картку отримав вже футболіст господарів поля, після чого гра плавно прикатилась до серії пенальті.

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Так звана футбольна лотерея перетворилася в неймовірну драму. Командам довелося виконати 22 удари з "точки", щоб визначити переможця. У підсумку перемогу "Црвєнє звєзді" захисник Радован Панков, який двічі реалізував свої спроби.

За путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів серби зіграють зі швейцарським "Янг Бойз".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні київське "Динамо" в матчі з двома вилученнями і шістьма голами вилетіло від "Брюгге" з Ліги чемпіонів.

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Данія Копенгаген
Тег
ФК Копенгаген
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