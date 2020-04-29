21-річний футболіст "Індепендьєнте" запустив повітряного змія і помер від удару струмом

Максим Богданов Футбол 18:16, 29.04.2020 Оновлено: 18:23, 29.04.2020

Захисник бразильського "Індепендьєнте", що виступає в клубі четвертого дивізіону чемпіонату країни, Кайо Сілва загинув від удару струмом під час запуску повітряного змія в Сан-Паулу

Кайо Сілва
The Sun

Літальний апарат 21-річного футболіста вдарився об лінію електропередач, після чого спортсмен отримав смертельний удар струмом. Клуб висловив співчуття після в зв'язку з загибеллю гравця і назвав подію "жахливим інцидентом".

У 22 матчах Сілва відзначився шістьма забитими м'ячами. Він вважався майстром штрафних ударів і був ключовим гравцем клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві помер захисник столичного "Локомотива" Інокентій Самохвалов. Футболістові, який останні два сезони виступав за фарм-клуб "залізничників" "Казанку", було всього 22 роки.

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