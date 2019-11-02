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2 листопада • оновлено в 13:21
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20-річну футболістку зарізали в бійці

1.2т Читати матеріал російською

Футболістка збірної Ямайки Таранiя Кларк була вбита в столиці країни Кінгстоні.

Таранов Кларк

Таранов Кларк

Як повідомляє The New York Times, 20-річна Кларк була зарізана в ході бійки з іншою жінкою через мобільний телефон.

У поліції Кінгстона повідомили про затримання підозрюваної в убивстві, її особу належить встановити.

Кларк встигла провести три матчі за головну збірну Ямайки, в яких забила два м'ячі. На клубному рівні дівчина виступала за клуб "Уотерхаус".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російський футболіст був по-звірячому вбитий у відділенні поліції. Спортсмен зварився заживо в своїй камері.

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