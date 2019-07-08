19-річна українка програла в битві за чвертьфінал Wimbledon

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська зазнала прикрої поразки в 1/8 фіналу найпрестижнішого турніру Великого Шолома - Wimbledon.

Її суперницею була 50-та ракетка світу Чжан Шуай з Китаю. В результаті Даяна, що є, мабуть, найбільш перспективною на даний момент тенісисткою України, поступилася набагато більш досвідченій суперниці в трьох сетах з рахунком 4:6, 6:1, 2:6.

Даяна Ястремська

Тенісистки провели на корті майже дві години. Стартова партія залишилася за китаянкою, зате в другому сеті Даяна розгромила Шуай, поступившись тільки в одному геймі. У вирішальній партії обидві тенісистки вдаліше грали на чужій подачі, ніж на власній, однак на чотири брейки китаянки українка відповіла тільки двома. Слід додати, що по ходу третього сету Ястремська зверталася за допомогою до фізіотерапевта через проблеми з ногою.

Даяна Ястремська

Новини Українська тенісистка в неймовірному фіналі виграла престижний турнір

Для 19-річної Ястремської це був перший поєдинок в 1/8 фіналу на турнірах Великого Шолома. Чжан Шуай в чвертьфіналі зустрінеться з переможницею матчу Сімона Халеп - Корі Гауфф.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше в своїй кар'єрі в чвертьфінал Wimbledon вийшла перша ракетка України Еліна Світоліна.

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