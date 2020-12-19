19-річна футболістка стала заступником міністра спорту

Міністр охорони здоров'я і спорту Болівії призначив на посаду свого заступника 19-річну футболістку С'єло Жасмин Вейсагу.

Під час урочистої церемонії спортсменка дала урочисту клятву правлячої партії Болівії "Рух до соціалізму" (MAS).

"Я народилася в бідній родині, у якій було мало грошей, але багато цілей та мрій. На своєму посту, я буду працювати на благо простих спортсменів", – цитує Вейсагу minsalud.gob.bo.

Новоспечена віцеміністерка зазначила, що спорт є відмінним засобом для об'єднання країни, а також найкращими ліками від будь-якої пандемії, в тому числі і COVID-19.

19-річна Вейсага народився в Кочабамбi і на думку експертів є талановитою футболісткою. Вона була чемпіонкою Багатонаціональних студентських ігор і Кубку Багатонаціональної держави серед молоді до 18 років, а також входить в жіночу футбольну збірну Болівії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому 23-річна нападниця Мара Гомес, яка народилася чоловіком, зіграла за "Вілью Сан Карлос", що виступає у вищому жіночому дивізіоні Аргентини.