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19-й тур чемпіонату Італії з футболу: Результати, розклад і де дивитися

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Матчі 18-го туру італійської Серії А проходять 29 грудня. Центральними протистоянням цього туру є поєдинок чинного чемпіона Італії – туринського "Ювентуса" проти амбітної "Сампдорії", в якому "стара сеньйора" здобула важку перемогу.

За традицією деякі матчі чемпіонату Італії в прямому ефірі показують канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад туру.

Чемпіонат Італії. 19-й тур

29 грудня (субота)

"Ювентус" – "Сампдорія" – 2:1 (1:1, 1:0)

"Голи": 1:0 - 2, Роналду, 1:1 33, пенальті Куальярелла, 2:1 65, пенальті Роналду.

"Ювентус" Перин, Ругані, Алекс Сандро, Де Шильйо, К'єлліні, Джан, Пьянич, Матюїді (Дуглас Коста, 82), Роналду, Дібала, Манджукич (Бернардескі, 69).

"Сампдорія" Аудеро, Феррарі, Мурру, Сала, Коллі, Рамірес (Сапонара, 72), Екдаль (Янкто, 82), Лінетті, Прат, Капрарі (Дефрель, 67), Квальярелла.

Попередження: Матюїді (36), Феррарі (36), Ругані (71), Сапонара (90).

16:00. "Дженоа" - "Фіорентина"
Генуя, стадіон "Луїджі Ферраріс"
Головний арбітр: Давіде Масса

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16:00. "К'єво" - "Фрозіноне"
Верона, стадіон "Марк Антоніо Бентегоді"
Головний арбітр: Джанлука Роккі

16:00. "Лаціо" - "Торіно"
Рим, стадіон "Олімпіко"
Головний арбітр: Массіміліано Ірраті

16:00. "Парма" - "Рома", "Футбол 1"
Парма, стадіон "Енніо Тардіні"
Головний арбітр: Джанлука Манган'єлло

16:00. "Сассуоло" - "Аталанта"
Реджо-нель-Емілія, стадіон "Мапей - Чітта дель Триколор"
Головний арбітр: Фабріціо Паскуа

16:00. "Удінезе" - "Кальярі"
Удіне, стадіон "Дачія Арена"
Головний арбітр: Мауріціо Маріані

16:00. "Емполі" - "Інтер"
Емполі, стадіон "Карло Кастеллані"
Головний арбітр: Федеріко Ла Пенна

19:00. "Наполі" - "Болонья", "Футбол 1"
Неаполь, стадіон "Сан-Паоло"
Головний арбітр: Джампаоло Кальварезе

21:30. "Мілан" - СПАЛ, "Футбол 1"
Мілан, стадіон "Джузеппе Меацца"
Головний арбітр: Розаріо Абіссо

Як повідомляв OBOZREVATEL, 35-річний уболівальник міланців навмисне збили автомобілем, яким управляли ультрас "Наполі" і, незважаючи на всі старання медиків, помер в госпіталі від отриманих травм.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Італії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Італії
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