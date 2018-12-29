19-й тур чемпіонату Італії з футболу: Результати, розклад і де дивитися

Матчі 18-го туру італійської Серії А проходять 29 грудня. Центральними протистоянням цього туру є поєдинок чинного чемпіона Італії – туринського "Ювентуса" проти амбітної "Сампдорії", в якому "стара сеньйора" здобула важку перемогу.

За традицією деякі матчі чемпіонату Італії в прямому ефірі показують канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад туру.

Чемпіонат Італії. 19-й тур

29 грудня (субота)

"Ювентус" – "Сампдорія" – 2:1 (1:1, 1:0) "Голи": 1:0 - 2, Роналду, 1:1 – 33, пенальті Куальярелла, 2:1 – 65, пенальті Роналду. "Ювентус" – Перин, Ругані, Алекс Сандро, Де Шильйо, К'єлліні, Джан, Пьянич, Матюїді (Дуглас Коста, 82), Роналду, Дібала, Манджукич (Бернардескі, 69). "Сампдорія" – Аудеро, Феррарі, Мурру, Сала, Коллі, Рамірес (Сапонара, 72), Екдаль (Янкто, 82), Лінетті, Прат, Капрарі (Дефрель, 67), Квальярелла. Попередження: Матюїді (36), Феррарі (36), Ругані (71), Сапонара (90).

FULL-TIME

FINISCE QUI! UNA DOPPIETTA DI @CRISTIANO PERMETTE ALLA JUVE DI CHIUDERE IL 2018 CON UNA VITTORIA! 🔝#JuveSamp

2️⃣ - 1️⃣ pic.twitter.com/Zi0tuYBdZb — JuventusFC (@juventusfc) 29 декабря 2018 г.

16:00. "Дженоа" - "Фіорентина"

Генуя, стадіон "Луїджі Ферраріс"

Головний арбітр: Давіде Масса

16:00. "К'єво" - "Фрозіноне"

Верона, стадіон "Марк Антоніо Бентегоді"

Головний арбітр: Джанлука Роккі

16:00. "Лаціо" - "Торіно"

Рим, стадіон "Олімпіко"

Головний арбітр: Массіміліано Ірраті

16:00. "Парма" - "Рома", "Футбол 1"

Парма, стадіон "Енніо Тардіні"

Головний арбітр: Джанлука Манган'єлло

16:00. "Сассуоло" - "Аталанта"

Реджо-нель-Емілія, стадіон "Мапей - Чітта дель Триколор"

Головний арбітр: Фабріціо Паскуа

16:00. "Удінезе" - "Кальярі"

Удіне, стадіон "Дачія Арена"

Головний арбітр: Мауріціо Маріані

16:00. "Емполі" - "Інтер"

Емполі, стадіон "Карло Кастеллані"

Головний арбітр: Федеріко Ла Пенна

19:00. "Наполі" - "Болонья", "Футбол 1"

Неаполь, стадіон "Сан-Паоло"

Головний арбітр: Джампаоло Кальварезе

21:30. "Мілан" - СПАЛ, "Футбол 1"

Мілан, стадіон "Джузеппе Меацца"

Головний арбітр: Розаріо Абіссо

Як повідомляв OBOZREVATEL, 35-річний уболівальник міланців навмисне збили автомобілем, яким управляли ультрас "Наполі" і, незважаючи на всі старання медиків, помер в госпіталі від отриманих травм.