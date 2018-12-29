19-й тур чемпіонату Італії з футболу: Результати, розклад і де дивитися

Матчі 18-го туру італійської Серії А проходять 29 грудня. Центральними протистоянням цього туру є поєдинок чинного чемпіона Італії – туринського "Ювентуса" проти амбітної "Сампдорії", в якому "стара сеньйора" здобула важку перемогу.
За традицією деякі матчі чемпіонату Італії в прямому ефірі показують канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Вашій увазі повний розклад туру.
Чемпіонат Італії. 19-й тур
29 грудня (субота)
"Ювентус" – "Сампдорія" – 2:1 (1:1, 1:0)
"Голи": 1:0 - 2, Роналду, 1:1 – 33, пенальті Куальярелла, 2:1 – 65, пенальті Роналду.
"Ювентус" – Перин, Ругані, Алекс Сандро, Де Шильйо, К'єлліні, Джан, Пьянич, Матюїді (Дуглас Коста, 82), Роналду, Дібала, Манджукич (Бернардескі, 69).
"Сампдорія" – Аудеро, Феррарі, Мурру, Сала, Коллі, Рамірес (Сапонара, 72), Екдаль (Янкто, 82), Лінетті, Прат, Капрарі (Дефрель, 67), Квальярелла.
Попередження: Матюїді (36), Феррарі (36), Ругані (71), Сапонара (90).
FULL-TIME— JuventusFC (@juventusfc) 29 декабря 2018 г.
FINISCE QUI! UNA DOPPIETTA DI @CRISTIANO PERMETTE ALLA JUVE DI CHIUDERE IL 2018 CON UNA VITTORIA! 🔝#JuveSamp
2️⃣ - 1️⃣ pic.twitter.com/Zi0tuYBdZb
16:00. "Дженоа" - "Фіорентина"
Генуя, стадіон "Луїджі Ферраріс"
Головний арбітр: Давіде Масса
16:00. "К'єво" - "Фрозіноне"
Верона, стадіон "Марк Антоніо Бентегоді"
Головний арбітр: Джанлука Роккі
16:00. "Лаціо" - "Торіно"
Рим, стадіон "Олімпіко"
Головний арбітр: Массіміліано Ірраті
#LazioTorino 📝- SSLazio (@OfficialSSLazio) 28 грудня 2018 р
Mister Simone #Inzaghi presenta la gara in conferenza stampa: "Vogliamo chiudere al meglio il nostro 2018"
➡️ https://t.co/0RViqDIOBR pic.twitter.com/qnzz3TRRb1
16:00. "Парма" - "Рома", "Футбол 1"
Парма, стадіон "Енніо Тардіні"
Головний арбітр: Джанлука Манган'єлло
16:00. "Сассуоло" - "Аталанта"
Реджо-нель-Емілія, стадіон "Мапей - Чітта дель Триколор"
Головний арбітр: Фабріціо Паскуа
16:00. "Удінезе" - "Кальярі"
Удіне, стадіон "Дачія Арена"
Головний арбітр: Мауріціо Маріані
16:00. "Емполі" - "Інтер"
Емполі, стадіон "Карло Кастеллані"
Головний арбітр: Федеріко Ла Пенна
📋 #EmpoliInter : ecco i nostri convocati 👇 pic.twitter.com/pmTZwMGWgQ- Inter (@Inter) 28 грудня 2018 р
19:00. "Наполі" - "Болонья", "Футбол 1"
Неаполь, стадіон "Сан-Паоло"
Головний арбітр: Джампаоло Кальварезе
21:30. "Мілан" - СПАЛ, "Футбол 1"
Мілан, стадіон "Джузеппе Меацца"
Головний арбітр: Розаріо Абіссо
Як повідомляв OBOZREVATEL, 35-річний уболівальник міланців навмисне збили автомобілем, яким управляли ультрас "Наполі" і, незважаючи на всі старання медиків, помер в госпіталі від отриманих травм.
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