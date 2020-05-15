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16 травня • оновлено в 03:32
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18 років тому Зідан забив найкращий гол в історії Ліги чемпіонів і виграв трофей для "Реала"

10.7т
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15 травня 2002 року тоді ще півзахисник "Реала", а нині тренер мадридського клубу Зінедін Зідан забив переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів проти "Баєра" неймовірним ударом з льоту.

Зовсім нещодавно авторитетне видання France Football визнало цей шедевр найкращим голом в історії ЛЧ.

Зінедін Зідан

Зінедін Зідан

"Реал" і "Баєр" обмінялися швидкими голами на старті поєдинку. Команди вже готові були йти на перерву, але перед самим свистком Сантьяго Соларі закинув м'яч на хід Роберто Карлосу, який, перебуваючи під тиском, в один дотик відправив м'яч у штрафний майданчик, де на нього вже чекав Зідан. На офіційній сторінці УЄФА в Twitter з'явилося відео голу, який встановив остаточний рахунок у фінальному матчі – 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 травня 2005 року, трохи більше 15 років тому, Ліонель Мессі забив свій перший гол за "Барселону".

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Зінедін Зідан
Теги
Байєр-04 Реал Мадрид
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