18 років тому Зідан забив найкращий гол в історії Ліги чемпіонів і виграв трофей для "Реала"

15 травня 2002 року тоді ще півзахисник "Реала", а нині тренер мадридського клубу Зінедін Зідан забив переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів проти "Баєра" неймовірним ударом з льоту.
Зовсім нещодавно авторитетне видання France Football визнало цей шедевр найкращим голом в історії ЛЧ.
Зінедін Зідан
"Реал" і "Баєр" обмінялися швидкими голами на старті поєдинку. Команди вже готові були йти на перерву, але перед самим свистком Сантьяго Соларі закинув м'яч на хід Роберто Карлосу, який, перебуваючи під тиском, в один дотик відправив м'яч у штрафний майданчик, де на нього вже чекав Зідан. На офіційній сторінці УЄФА в Twitter з'явилося відео голу, який встановив остаточний рахунок у фінальному матчі – 2:1.
📅 18 years to the day since THAT Zinédine Zidane volley! 🚀- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 15, 2020
🤔 Best goal in #UCL history? #OTD | @realmadriden pic.twitter.com/pHMVSZWWmP
Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 травня 2005 року, трохи більше 15 років тому, Ліонель Мессі забив свій перший гол за "Барселону".
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