18 років тому Зідан забив найкращий гол в історії Ліги чемпіонів і виграв трофей для "Реала"

15 травня 2002 року тоді ще півзахисник "Реала", а нині тренер мадридського клубу Зінедін Зідан забив переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів проти "Баєра" неймовірним ударом з льоту.

Зовсім нещодавно авторитетне видання France Football визнало цей шедевр найкращим голом в історії ЛЧ.

"Реал" і "Баєр" обмінялися швидкими голами на старті поєдинку. Команди вже готові були йти на перерву, але перед самим свистком Сантьяго Соларі закинув м'яч на хід Роберто Карлосу, який, перебуваючи під тиском, в один дотик відправив м'яч у штрафний майданчик, де на нього вже чекав Зідан. На офіційній сторінці УЄФА в Twitter з'явилося відео голу, який встановив остаточний рахунок у фінальному матчі – 2:1.

