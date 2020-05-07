18 років тому відбувся останній матч Лобановського
7 травня 2002 року відбувся останній матч легендарного Валерія Лобановського. Тоді його київське "Динамо" приїхало в Запоріжжя на виїзний поєдинок проти місцевого "Металурга".
У великого тренера протягом декількох років були проблеми зі здоров'ям, тому він не їздив на деякі матчі команди. Лікарі намагалися відговорити його й від цієї поїздки, але Лобановський наполіг на своєму. За шість турів до закінчення чемпіонату України "Динамо" лідирувало з відривом у чотири очки від "Шахтаря", тому поєдинок з "Металургом", який боровся за третє місце, мав велике значення.
Кияни швидко відкрили рахунок зусиллями Флоріна Черната, але господарі майже так само швидко його зрівняли. На перерву команди пішли з нічийним рахунком, а в другій половині зустрічі "Динамо" забило ще два голи і спокійно вело справу до перемоги. Нічого не віщувало біди, але в доданий арбітром час у Лобановського стався інсульт. Йому надали першу допомогу і в екстреному порядку доставили в лікарню, а 13 травня легендарний тренер помер, незважаючи на всі спроби лікарів врятувати його життя.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Валерій Лобановський увійшов у десятку найкращих тренерів в історії футболу.