18 років тому відбувся останній матч Лобановського

7 травня 2002 року відбувся останній матч легендарного Валерія Лобановського. Тоді його київське "Динамо" приїхало в Запоріжжя на виїзний поєдинок проти місцевого "Металурга".

У великого тренера протягом декількох років були проблеми зі здоров'ям, тому він не їздив на деякі матчі команди. Лікарі намагалися відговорити його й від цієї поїздки, але Лобановський наполіг на своєму. За шість турів до закінчення чемпіонату України "Динамо" лідирувало з відривом у чотири очки від "Шахтаря", тому поєдинок з "Металургом", який боровся за третє місце, мав велике значення.

Валерій Лобановський Динамо Київ від Шурика

Кияни швидко відкрили рахунок зусиллями Флоріна Черната, але господарі майже так само швидко його зрівняли. На перерву команди пішли з нічийним рахунком, а в другій половині зустрічі "Динамо" забило ще два голи і спокійно вело справу до перемоги. Нічого не віщувало біди, але в доданий арбітром час у Лобановського стався інсульт. Йому надали першу допомогу і в екстреному порядку доставили в лікарню, а 13 травня легендарний тренер помер, незважаючи на всі спроби лікарів врятувати його життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Валерій Лобановський увійшов у десятку найкращих тренерів в історії футболу.

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