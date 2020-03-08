Дочка колишнього голкіпера збірної Росії по футболу і "Зеніту" 40-річного В'ячеслава Малафєєва підозрюється в розповсюдженні наркотиків.

16-річна Ксенія попалася на продажу чотирьох таблеток екстазі знайомому. Таблетки вже пройшли експертизу, яка підтвердила наявність наркотичних речовин. Слідчий комітет порушив справу про 228 статті, 3 частини (наркоторгівля з обтяжуючими). У випадку з неповнолітніми це карається строком до 10 років.

За інформацією Mash, в даний момент Ксенія знаходиться в лікарні, поки їй лише призначили підписку про невиїзд.

Перша дружина спортсмена загинула в автомобільній аварії в 2011 році в Санкт-Петербурзі, залишивши футболіста з двома дітьми на руках. Через деякий час Малафєєв одружився на Катерині Комякової. У пари народився спільний син.

В'ячеслав Малафєєв з сім'єю

З роками сім'ї знаходити спільну мову з Ксенією стало все складніше. Дівчина часто поводилася неадекватно, конфліктувала з мачухою і братами. В результаті захотіла пожити самостійно, і батьки пішли на цей крок.

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Ксенія Малафєєва @___malyshkaaaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доньку Андреа Пірло, чемпіона світу з футболу 2006 року в складі збірної Італії, збила машина.

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