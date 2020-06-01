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1 червня • оновлено в 18:22
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16 із 43: у знаменитому бразильському клубі зафіксований спалах коронавірусу

1.8т
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16 із 43 протестованих футболістів знаменитого бразильського клубу "Васко да Гама" здали позитивний тест на наявність COVID-19.

Як повідомляється на офіційному сайті команди, ще троє гравців вже перехворіли коронавірусом. 16 футболістів, у яких було виявлено захворювання, перебувають на самоізоляції. Вони продовжать здавати тести на регулярній основі, щоб запобігти подальшому поширенню COVID-19 у команді.

16 футболістів "Васко да Гами" захворіли коронавірусів

16 футболістів "Васко да Гами" захворіли коронавірусів

"Це в черговий раз доводить, що ми робимо все можливе для максимально оперативного виявлення випадків коронавірусу в нашій команді, оскільки 95% людей переносять хворобу безсимптомно", – написано в офіційній заяві "Васко да Гами".

Відзначимо, що в Бразилії підтверджено 515 тисяч випадків зараження коронавірусом, 207 тисяч осіб одужали і 29 тисяч померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з найтитулованіших клубів Європи зафіксовано масове зараження коронавірусом.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Коронавірус чемпіонат Бразилії
Тег
ФК Васко да Гама
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