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18 травня • оновлено в 16:04
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1503 матчі поспіль: в Англії знайшли найбільш відданого футбольного фаната

2.6т
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Англійський уболівальник футбольного клубу "Квінз Парк Рейнджерс" Кріс Кемп не пропустив жоден із 1503 останніх поєдинків своєї улюбленої команди.

Як повідомляє видання SkySports, серія 52-річного чиновника триває вже понад 30 років – з вересня 1989 року, коли його КПР зазнав виїзної поразки в матчі з "Манчестер Сіті" з рахунком 0:1. За ці 1503 гри Кемп, який працює на в'язничній службі, витратив на квитки і проїзд майже 80 тисяч фунтів.

Кріс Кемп

Кріс Кемп

SkySports

Варто зазначити, що він планував народження першої дитини на міжсезоння, щоб не пропустити жодного поєдинку рідного клубу.

Поки невідомо, чи буде відновлений другий за силою англійський дивізіон, в якому зараз виступає КПР. Якщо команди знову почнуть грати, то неймовірна серія Кемпа закінчиться, оскільки поєдинки відбуватимуться за порожніх трибун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, коли "Барселона" дозволить уболівальникам відвідувати футбольні матчі.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія Лондон
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