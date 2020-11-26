15 знакових цитат Марадони: що легенда футболу казав про наркотики, політику та життя

Дієго Марадона, якого часто називають найкращим футболістом ХХ століття, помер у своєму домі в Буенос-Айресі. Йому було 60 років.

Марадона увійшов в історію як культовий гравець, однак його кар'єра виявилася скороченою через наркотичну залежність. Двічі футболіста було засуджено: 1991 року – за зберігання кокаїну і в 1999-му – за стрілянину по журналістах з пневматичної гвинтівки. Як він сам думав і говорив про своє життя – читайте в OBOZREVATEL найяскравіші цитати легенди, що пішла.

Про мрію

У мене дві мрії: перша – зіграти на чемпіонаті світу, а друга – стати чемпіоном (Ці слова Марадона сказав 1970 року, коли вперше з'явився на телебаченні. Тоді він грав у нижніх рядах "Архентінос Хуніорс").

Про футбол

Багато хто каже, що я робив це (забив гол, – ред.) своєю рукою. Я кажу, що я робив це головою і рукою Бога.

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Я був неправий, і я заплатив, але м'яч не заплямовано.

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Мессі не потрібно вигравати чемпіонат світу, щоб стати найкращим у світі.

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Кріштіану Роналду забиває голи і продає вам шампунь. Нормальний бізнес.

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Якщо чесно, я б хотів, щоб Роналду був аргентинцем, але в нас був дехто схожий на нього – Габріель Батістута. І все-таки Мессі мені подобається більше.

Дієго Марадона і трофей чемпіонату світу з футболу, 1986 рік Wikipedia

Про наркотики

Я нічого не відчував, я був зомбі. Я вживав наркотики, коли грав у футбол, але не для того, щоб стимулювати себе. Ті, хто каже, що кокаїн допомагає творити, нічого не розуміють. Якщо ви приймаєте кокаїн і залишаєтеся професійним футболістом, то дуже скоро не зможете виходити на поле. Він з'їдає ваші сили. Він безкорисний і нещадний до життя.

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Мені було 22 роки, і цього було досить, щоб відчувати себе живим, але я спробував наркотики, тому що вони були всюди у футболі.

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Найгірше я себе відчув, коли мене застукала моя донька Дальма. Щоб прийняти чергову дозу, я закривався у ванній з вимкненим світлом. Одного разу я був у ванній, і Дальма несподівано постукала в двері. Я був шокований. У мене почалася паніка. Я усвідомив, що я наркоман і завжди буду наркоманом в очах кожного. Завжди – бо наркомани залишаються залежними, навіть якщо перестають вживати. Завжди – бо наркоманів ніколи не прощають.

Марадона під час матчу проти збірної СРСР, 1979 рік Wikipedia

Про президента ФІФА Зеппа Блаттера (1998-2015)

Блаттер любить мене як сина. Так... як су*ого сина!

Про політику

Джордж Буш – вбивця, я вважаю за краще дружити з Фіделем Кастро.

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Якось я хотів поїхати до США, але термос з головою Білла Клінтона не впустив мене.

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Дональд Трамп – маріонетка.

Дієго Марадона, 2009 рік Wikipedia

Про церкву

Коли я потрапив до Ватикану і побачив все це золото, то перетворився на вогняну кулю.

Про гомосексуальних чоловіків

Я проти гомосексуалістів? В жодному разі. Мені вигідно, щоб вони існували, адже так більше жінок залишаються вільними для справжніх чоловіків.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як на смерть Дієго Марадони відреагував футбольний світ. Тренер збірної України Андрій Шевченко одним з перших висловив співчуття.