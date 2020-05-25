15 років тому "Ліверпуль" зробив неймовірний камбек і переміг "Мілан" Шевченка у фіналі ЛЧ

25 травня 2005 року в Стамбулі відбувся один з найбільш захоплюючих фіналів Ліги чемпіонів в історії.

Після першого тайму здавалося, що перемогу сміливо можна віддавати "Мілану", за який виступав українець Андрій Шевченко – італійці громили "Ліверпуль" з рахунком 3:0 завдяки голу Паоло Мальдіні і дублю Ернана Креспо. Але на другу половину англійці вийшли із зовсім іншим настроєм, що дозволило їм перевернути хід матчу всього лише за шість хвилин. З 54-ї по 60-у хвилину Стівен Джеррард, Владімір Шміцер і Хабі Алонсо тричі засмутили голкіпера "Мілана" Діду.

"Мілан" - "Ліверпуль" фінал Ліги чемпіонів-2005

У додатковий час команди не забивали. Принести перемогу італійському клубу міг наш Шевченко, але йому незбагненним чином не вдалося з двох спроб переграти голкіпера "Ліверпуля" Єжи Дудека. Як нещодавно зізнався український нападник, він до цих пір не може дивитися повтор цього моменту. Польський воротар зловив кураж і привів англійців до перемоги в серії пенальті, відбивши три одинадцятиметрових удари у виконанні "Мілана", в тому числі й спробу Шевченка – 3:2 на користь "Ліверпуля" по пенальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 років тому Зідан забив найкращий гол в історії Ліги чемпіонів і виграв трофей для "Реала".

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!