15 тур Прем'єр-ліги України: де дивитися онлайн

В українській футбольній Прем'єр-лізі після перерви на матчі національних збірних поновлюються ігри першої частини першості.

Центральним протистоянням 15 туру стане принципова віднедавна битва "Динамо" та "Маріуполя".

Побачити поєдинки можна буде традиційно на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНІАН, 2+2 і ZIK. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 15 тур

22 листопада (п'ятниця)

19.00. "Шахтар" – "Львів", "Футбол 1"

Харків, стадіон "Металіст"

Головний арбітр: Дмитро Крівушкін

23 листопада (субота)

14:00. "Олександрія" – "Зоря", "Футбол 2"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Дмитро Кутаков

17:00. "Дніпро-1" – "Ворскла", УНІАН

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Юрій Іванов

24 листопада (неділя)

14:00. "Карпати" – "Олімпік", ZIK

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Андрій Коваленко

14:00. "Колос" – "Десна", "Футбол 1"

Київ, стадіон "Оболонь-Арена"

Головний арбітр: Олександр Дердо

17:00. "Динамо" – "Маріуполь", 2+2

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Ігор Пасхал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська асоціація футболу (УАФ) жорстоко покарала "Динамо" за расистський скандал у матчі з "Шахтарем". Президент киян Ігор Суркіс гнівно відповів на це рішення, назвавши його свавіллям.

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