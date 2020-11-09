13-й футболіст "Динамо" заразився COVID-19

Захисник київського "Динамо" Денис Попов став 13-м гравцем команди, який заразився коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба Української футбольної асоціації (УАФ). Гравець "біло-синіх" здав позитивний тест на COVID-19 напередодні приїзду до розташування збірної України для підготовки до матчів з Польщею (11 листопада), Німеччиною (14 листопада) і Швейцарією (17 листопада).

Футболіст не зможе допомогти "жовто-синім" у цих іграх, і вже відбув на самоізоляцію.

Нагадаємо, коронавірусом у "Динамо" раніше заразилися Георгій Цітаішвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Денис Бойко, Віталій Миколенко, Владислав Супряга, Богдан Ледньов і Володимир Шепелєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу назвав клуб винним у спалаху COVID-9 серед футболістів.