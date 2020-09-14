12 жовтих і 5 червоних карток: ПСЖ сенсаційно програв у знаменитому французькому дербі

ПСЖ сенсаційно програв "Марселю" в класичному французькому дербі, за підсумками якого арбітр показав гравцям обох команд 12 жовтих і 5 червоних карток.

Парижани на правах фаворитів матчу володіли ініціативою з перших хвилин, створивши кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, але перший та єдиний гол у поєдинку був забитий гостями після подачі зі штрафного на 31-й хвилині, коли Флоріан Товен замкнув навіс Дімітрі Пайє.

Надалі матч проходив у постійній боротьбі з невеликою кількістю стовідсоткових нагод. Йшла п'ята хвилина доданого до другого тайму часу, коли Неймар вступив у словесну перепалку із захисником "Марселя" Альваро Гонсалесом. Вони довго обмінювалися репліками, поки в центрі поля не зав'язалася бійка, в результаті якої п'ятеро футболістів – троє у парижан і двоє у гостей – не побачили перед собою червоні картки.

Відзначимо, що "Марсель" виграв у своїх принципових суперників вперше з 2011 року. Команда португальця Андре Віллаша-Боаша здобула дві перемоги у двох стартових турах першості Франції, в той час як чинний чемпіон країни ПСЖ обидва поєдинки програв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч південноамериканської ЛЧ завершився грандіозним побоїщем, в результаті якого арбітр показав 8 червоних карток.