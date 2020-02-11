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12 лютого • оновлено в 03:03
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12 років в'язниці за трансфер Ярмоленка: стали відомі подробиці скандальної справи

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Поліція Києва завершила досудове розслідування за фактом шахрайських дій щодо трансферу Андрія Ярмоленка з "Динамо" в "Боруссію". Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці.

Як повідомляється в заяві столичної поліції в Facebook, обвинувальний акт у скандальній справі, пов'язаній із засобами платежу солідарності за трансфер футболіста, спрямований до Печерського районного суду.

Правоохоронці встановили, що в 2017 році, коли між "Динамо" і "Боруссією" (Дортмунд) був укладений договір про перехід гравця в Бундеслігу, шахраї заволоділи грошима, які призначалися для дитячо-юнацької школи в Чернігові, яка виховала футболіста.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Згідно з умовами контракту між клубами, в спеціалізовану дитячо-юнацьку школу, де навчався спортсмен, повинна була надійти частина платежу солідарності, однак платіж перерахували компанії зі співзвучною назвою, яка не мала відношення до спортсмена.

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ЗМІ повідомили, в якому клубі Ярмоленко завершить сезон

За даними поліції, таким чином дитячій спортивній школі було завдано матеріальної шкоди в розмірі понад 5 млн грн. Столичні слідчі повідомили про підозру співзасновнику і голові правління фірми в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Також уточнюється, що "вжитими заходами в ході слідства частково відшкодовані завдані збитки на суму понад 3,5 млн грн".

Нагадаємо, влітку 2017 роки Ярмоленко перейшов з "Динамо" в дортмундську Боруссію. За даними ЗМІ, трансфер коштував від 25 млн до 30 млн євро. Зараз Ярмоленко є футболістом англійського "Вест Хема".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що "Вест Хем" може скоротити зарплату Ярмоленку вдвічі.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Україна Київ
Тег
Національна поліція України
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