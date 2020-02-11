12 років в'язниці за трансфер Ярмоленка: стали відомі подробиці скандальної справи

Поліція Києва завершила досудове розслідування за фактом шахрайських дій щодо трансферу Андрія Ярмоленка з "Динамо" в "Боруссію". Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці.

Як повідомляється в заяві столичної поліції в Facebook, обвинувальний акт у скандальній справі, пов'язаній із засобами платежу солідарності за трансфер футболіста, спрямований до Печерського районного суду.

Правоохоронці встановили, що в 2017 році, коли між "Динамо" і "Боруссією" (Дортмунд) був укладений договір про перехід гравця в Бундеслігу, шахраї заволоділи грошима, які призначалися для дитячо-юнацької школи в Чернігові, яка виховала футболіста.

Андрій Ярмоленко

Згідно з умовами контракту між клубами, в спеціалізовану дитячо-юнацьку школу, де навчався спортсмен, повинна була надійти частина платежу солідарності, однак платіж перерахували компанії зі співзвучною назвою, яка не мала відношення до спортсмена.

За даними поліції, таким чином дитячій спортивній школі було завдано матеріальної шкоди в розмірі понад 5 млн грн. Столичні слідчі повідомили про підозру співзасновнику і голові правління фірми в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Також уточнюється, що "вжитими заходами в ході слідства частково відшкодовані завдані збитки на суму понад 3,5 млн грн".

Нагадаємо, влітку 2017 роки Ярмоленко перейшов з "Динамо" в дортмундську Боруссію. За даними ЗМІ, трансфер коштував від 25 млн до 30 млн євро. Зараз Ярмоленко є футболістом англійського "Вест Хема".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що "Вест Хем" може скоротити зарплату Ярмоленку вдвічі.

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