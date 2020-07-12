12-річного хлопчика заарештували за образи на адресу англійського футболіста

Максим Іншаков Футбол 20:57, 12.07.2020 Оновлено: 21:02, 12.07.2020

Поліція англійського графства Уест-Мідлендс заарештувала 12-річного хлопчика, якого підозрюють в расистських погрозах на адресу футболіста "Кристал Пелас" і збірної Кот-д'Івуару Вілфріда Заха.

"Краще завтра не забивай завтра, чорний уе**к, інакше я прийду до тебе додому в костюмі привида", – говорилося в повідомленні, яке отримав Заха.

Twitter Вілфріда Заха
Повідомлення з загрозою
Twitter Вілфріда Заха

"Ми були поінформовані про серію расистських повідомлень, відправлених сьогодні футболісту, і після того, як ми вивчили їх і провели перевірки, ми заарештували хлопчика. 12-річний підліток з Соліхалл був узятий під варту. Спасибі всім, хто повідомив. Расизм неприпустимий", – повідомили в поліції.

Twitter поліції графства Уест-Мідлендс

Як повідомляв OBOZREVATEL, шість пілотів Формули-1 відмовилися підтримати рух Black Lives Matter і схилити коліно перед стартом гонки на першому етапі сезону – Гран-прі Австрії.

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