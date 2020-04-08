11 років: як найкращого воротаря Росії тролили роками за неймовірну серію

За 18 річну кар'єру Ігор Акінфєєв став одним з кращих воротарів в історії російського футболу, провівши за московський ЦСКА більше 400 матчів. Але багато хто часто згадуює Акінфєєва зовсім за інше "досягнення".

Воротар ЦСКА, з яким сьогодні, 8 квітня, виповнюється 34 роки, регулярно брав участь в Лізі чемпіонів. І за цей час встиг прославитися "легендарною" серією, за яку його тролили роками, - Акінфєєв 11 років не міг зіграти в ЛЧ "на нуль".

Ігор Акінфєєв

У листопаді 2006-го ЦСКА з Акінфєєвим провів "сухий" матч проти лондонського "Арсеналу", і після цього Ігор не міг провести матч ЛЧ без пропущених голів. У підсумку це вилилося в довгу "серію Акінфєєва" - 11 років і 21 день (4039 днів). Голкіперу забивали в 43 матчах Ліги чемпіонів поспіль (85 м'ячів). Завершилася серія тільки восени 2017-го, в 5-му турі групового турніру – "Бенфіка" так і не змогла забити ЦСКА (програвши 0:2).

У перші роки "мокру" серію Акінфєєва мало хто помічав, поки вона не стала рекордною в ЛЧ. До цього рекордсменом по матчах з пропущеними голами підряд був голландський кіпер Рональд Ватеррес (ПСВ) – 16 ігор, 1997-2000 рр.

В останні роки серія Акінфєєва перетворилася вже в окреме шоу, яке викликало бурхливі емоції у вболівальників – від найрізноманітніших жартів до ставок типу "чи продовжить Ігор свою серію". А коли воротар таки обірвав злопам'ятний низку матчів, це викликало справжній "вибух" серед уболівальників.

Каким был мир на момент начала серии Игоря Акинфеева. Ровно 11 лет и 21 день назад😱👍🏻#ЦСКАБенфика pic.twitter.com/5e6ZZ9AgR8 — Sports.ru (@sportsru) November 22, 2017

Євроспорт

Акінфєєв продовжує виступати за московський ЦСКА, граючи на вищому рівні вже 18 років. За цей час воротар з "армійцями" виграв 20 національних трофеїв, серед яких 6 золотих медалей чемпіонату Росії. Також з 2004-го по 2018 Акінфєєв захищав кольори і збірної Росії, з якої пішов після ЧС-2018.

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