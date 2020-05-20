11 років тому "Шахтар" в неймовірному за напругою матчі завоював історичний Кубок УЄФА

20 травня 2009 року донецький "Шахтар" мінімально обіграв німецький "Вердер" і завоював останній в історії Кубок УЄФА. З наступного сезону турнір отримав нову назву – Ліга Європи.

На офіційному YouTube-каналі "гірників" з'явилося відео, в якому згадується шлях команди до фіналу. У сезоні 2008/09 "Шахтар" посів третє місце в групі Ліги чемпіонів, продовживши боротьбу в плей-офф Кубка УЄФА. По дорозі до Стамбулу, де пройшов вирішальний поєдинок, український клуб здолав лондонський "Тоттенхем", московський ЦСКА, марсельський "Олімпік" і київське "Динамо".

"Шахтар" святкує перемогу в Кубку УЄФА 2009

Фінал проходив під диктовку "гірників", яким вдалося відкрити рахунок на 25-й хвилині. Луїс Адріано вибіг на побачення з Тімом Візе і, красиво перекинувши голкіпера, відправив м'яч у сітку. Через десять хвилин "Вердеру" вдалося відігратися після помилки Андрія Пятова, який не зміг впоратися з потужним ударом бразильського захисника суперників Налдо зі штрафного. Основний час матчу так і закінчився внічию – 1:1 – тому гра перейшла в овертайм. Вирішив долю протистояння гол Жадсона в середині першого додаткового тайму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня 2009 року в півфінальному матчі Кубка УЄФА "Шахтар" вирвав перемогу над "Динамо" і вийшов у фінал турніру.