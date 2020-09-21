11-річний родич відомого футболіста випадково застрелився в Ісландії

Зведений брат дружини півзахисника "Евертона" Гільфі Сігурдссона випадково застрелився в Ісландії.

Як повідомляє видання The Sun, 11-річний Максимильян Хельгі Іварссон дістав рушницю із замкненої шафи для зброї та здійснив постріл. Залишається невідомим, кому належить рушниця, проте батько дитини любить полювати недалеко від Рейк'явіка.

Родичі Максимільяна назвали його свідомою, працьовитою та яскравою людиною. У свої 11 років він знав три іноземні мови.

Незважаючи на трагедію, яка трапилася 8 вересня, Сігурдссон взяв участь у матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги проти "Тоттенхема" вже через п'ять днів. "Евертон" здобув дві перемоги у двох стартових поєдинках АПЛ та йде в групі лідерів чемпіонату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ліванський футболіст помер від пострілу в повітря на похоронах.