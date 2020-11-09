11 голів за 141 хвилину: в Кубку Англії команди видали матч-трилер. Відео

Матч першого раунду Кубка Англії між "Торкі Юнайтед" і "Кроулі Таун" подарував футбольним уболівальникам незабутні емоції.

Господарі вигравали з рахунком 2:0 до 83-ї хвилини поєдинку, коли "Кроулі" вдалося скоротити відставання після удару з пенальті. Через травму голкіпера гостей арбітр додав до другої половини зустрічі 21 хвилину, за які команди забили ще три голи, закінчивши основний час з результатом 3:3.

В овертаймі "Торкі" знову вийшов вперед, а потім і подвоїв перевагу на 107-й хвилині, проте "Кроулі" знайшов у собі сили на ще один камбек, неймовірним чином відзначившись три рази за час, що залишався до закінчення матчу. Гості перемогли з рахунком 6:5 і вийшли до другого раунду Кубка країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Бірмінгем" і "Лідс Юнайтед" влаштували гольову перестрілку в поєдинку англійського Чемпіоншипа, забивши останні чотири голи за десять хвилин.