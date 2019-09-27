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27 вересня • оновлено в 18:51
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11 голів у трьох матчах: український нападник влаштував феєрію в Німеччині

8.6т Читати матеріал російською

Форвард юніорської збірної України (U-18) Ерік Шуранов, який захищає також кольори німецького "Нюрнберга", результативно почав новий сезон.

17-річний українець Ерік Шуранов забив 11 голів у трьох матчах

17-річний українець Ерік Шуранов забив 11 голів у трьох матчах

zbirna.com

Як повідомляє zbirna.com, юніорська команда "Нюрнберга" (U-19) провела три поєдинки в рамках чемпіонату регіональної ліги Баварії — 17-річний Шуранов незмінно виходив у цих іграх на полі в основному складі й забив у них ... 11 м'ячів!

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Ерік Шуранов виступає за збірну України серед гравців 2002 року народження. Наставник команди Володимир Єзерський серйозно розраховує на німецького легіонера, який в п'яти матчах за збірну забив п'ять м'ячів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17-річний півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко забив гол-шедевр із 30 метрів.

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Німеччина
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