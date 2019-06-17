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"10 років в" Динамо ", марення": Хачеріді категорично висловився про перехід в "Шахтар"

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Колишній захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді спростував чутки про свій перехід в донецький "Шахтар".

За словами 31-річного футболіста, який останній сезон провів в грецькому ПАОК, його трансфер в стан "гірників" неможливий.

"Не знаю, хто це пише. Читаю все в інтернеті. То дружина скаже, то один скине. Це все маячня. Я віддав 10 років "Динамо". Перехід в "Шахтар" неможливий. Де продовжу кар'єру? Будуть варіанти, буду вивчати. Поки нічого не можу сказати", – цитує Хачеріді "Динамомания".

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Євген Хачеріді

Євген Хачеріді

ФК Динамо

Відзначимо, що президент київського "Динамо" Ігор Суркіс в одному з інтерв'ю заявив, що готовий був продати "Шахтарю" Хачеріді за 22 мільйони євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка збірної України Руслан Малиновський відмовився грати в бельгійському "Генку", звинувативши клуб в зраді.

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Тема
Трансфери
Особа
Євген Хачеріді
Теги
ФК ШахтарФК Динамо Київ
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Сазанова Алиса
Сазанова Алиса
Оцените мою упругую попку . https://fuck.it/id01286571
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