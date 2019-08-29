10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

Рівно 10 років тому з'явилася одна з головних визначних пам'яток Донецька — 29 серпня 2009 року було відкрито "Донбас Арену".
Стадіон, який колись називали одним із найкращих у Європі, скніє в столиці так званої ДНР, перетворившись на пам'ятник минулого мирного життя. OBOZREVATEL пропонує читачам побачити, в якому стані перебуває арена тепер.
Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"
Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"
vk.com
vk.com
vk.com
Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"
Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"
Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"
Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"
Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"
Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"
Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"
Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"
Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"
Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"
Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" визнали стан "Донбас Арени", яка відзначає 10-річний ювілей, аварійним.
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