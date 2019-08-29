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10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

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Рівно 10 років тому з'явилася одна з головних визначних пам'яток Донецька — 29 серпня 2009 року було відкрито "Донбас Арену".

Стадіон, який колись називали одним із найкращих у Європі, скніє в столиці так званої ДНР, перетворившись на пам'ятник минулого мирного життя. OBOZREVATEL пропонує читачам побачити, в якому стані перебуває арена тепер.

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

vk.com

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

vk.com

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

vk.com

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"

10 років "Донбас Арені": як зараз виглядає стадіон "Шахтаря"

Кадри з відео "Міністерства інформації ДНР"

Новини
"Як у Прип'яті": житель Донецька показав стан "Донбас Арени" після 5 років війни

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" визнали стан "Донбас Арени", яка відзначає 10-річний ювілей, аварійним.

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Місце
Україна Донецьк
Тег
Донбас Арена
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Махов Макс
Махов Макс
Дамбас-Арена! Гордость рышпублики! Теперь каждый Казел Ростова и Белгорода, может свободно пощипать травку на поле. Не то что, при биндерах! Бгггггаааа
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