10 кращих спортсменів України в 2018 році

За останні роки український спорт переживає важкі часи, що явно відкинуло Україну на багатьох спортивних фронтах. Але не все так погано - не дивлячись на всі негаразди, є чому і порадіти.

Так, про Олександра Усика або Еліну Світоліну в 2018-м говорив майже весь світ - це однозначний прорив на вершину і топ-звання. Втім, вистачає і менш резонансних особистостей, які більш тихим шляхом добилися також значущих перемог, прославивших Україну на міжнародній арені.

OBOZREVATEL підсумував всі спортивні події 2018 року, визначивши 10 найуспішніших і кращих спортсменів України.

Олександр Усик (бокс)

Досягнення року: виграв боксерську Лігу чемпіонів і здобув звання абсолютного чемпіона у важкій вазі

Кращий бій: проти Мурата Гассієва в фіналі Всесвітньої боксерської супер-серії

Як закінчив 2018 й: перемогою над британцем Тоні Белью і виходом на топ-арену світового боксу

Український чемпіон, абсолютний чемпіон у першій важкій вазі, єдиний володар чемпіонських поясів за всіма основними версіями (WBA, WBO, WBC, IBF) серед професійних боксерів сучасності - що ще потрібно, щоб відзначити Олександра Усика?

Олександр Усик

2018 й - однозначно рік Усика. У минулому році кримчанин зробив головний прорив у своїй кар'єрі, об'єднавши всі пояси крузервейту (перша важка вага) і відкривши для себе двері в суперважку вагу. Крім того, Олександр залишається непереможеним (16-0, 12КО), демонструючи відмінну техніку і міць на рингу.

Звичайно, тут Усику здорово підвернулася Всесвітня боксерська суперсерія (WBCС, аналог футбольної Ліги чемпіонів). Перемога в турнірі над Муратом Гассієвим дала можливість українцю об'єднати всі пояси в крузервейті та ще більше укріпитися на арені світового боксу.

Але головне, що тріумф в WBCС відкрив Усіку шлях в еліту світового боксу - восени команда боксера уклала контракт з одним з провідних промоутерів світу, британцем Едді Хірном, який вже почав процес "запуску" Саші в суперважку вагу і просування на бої з кращими боксерами світу .

Василь Ломаченко (бокс)

Досягнення року: вперше в кар'єрі об'єднав два пояси в легкій ваговій категорії - WBA і WBO

Кращий бій: проти Хосе Педраси, де відстояв звання чемпіона світу за версією WBA і завоював пояс WBO

Як закінчив 2018 й: перемогою над Хосе Педрасою

Хоча Ломаченко і менш розкручений, ніж його друг Усик, але це не заважає йому бути одним з кращих боксерів світу у своїй ваговій категорії. А багато і зовсім без зайвої скромності називають Василя "генієм сучасного боксу".

Василь Ломаченко (праворуч)

2018-й ознаменувався для Ломаченка в першу чергу вдалим переходом з другої напівлегкої (до 59 кг) в легку вагу (до 61,2 кг). По суті, Василь і не помітив переходу в більш важку категорію - техніка боксу та ідеально продумана стратегія бою дозволили Лому провести два відмінних поєдинку і взяти два пояси за рік (в добавок ще й чемпіонський пояс авторитетного журналу The Ring).

Ломаченко завершує рік в статусі одного з кращих боксерів світу, який впевнено йде до звання абсолютного чемпіона у своїй ваговій категорії.

Елітна Світоліна (теніс)

Досягнення року: 4-е місце у всесвітньому рейтингу WTA

Кращий матч: півфінал Підсумкового турніру проти Кікі Бертенс (Голландія)

Як закінчила 2018 й: виграла показовий турнір Open de Caen у Франції

Однозначно один з "топів" України, якщо не найкращий її спортсмен в 2018 році - Еліна Світоліна зараз в ударі, змусивши поважати український теніс на світовій арені.

Еліна Світоліна

Вперше за багато років українська тенісистка закінчила рік в авангарді рейтингу WTA, причому аж на 4-му місці! А якщо згадати, що восени українка взагалі піднімалася на 3-ю позицію, то Еліні варто тільки поаплодувати.

Особливо ефектним у Світоліной вийшов кінець офіційного сезону - перемога на Підсумковому турнірі WTA. У Сингапур Еліна їхала в статусі андердога і майже не розраховуючи на перемогу. Але потім була "історія попелюшки" - впевнено пройдена група, напружений півфінал з голландкою Бертенс (7:5, 6:7 (5), 6:4) і тріумфальний фінал проти американки Стівенс.

В цілому ж Світоліна досить рівно провела 2018-й, хоча восени і впала в невелику кризу. Але після маленької паузи їй сповна вдалося реабілітуватися на Підсумковому турнірі, а за рік добуто 3 титули (крім Підсумкового були також перемоги на турнірах в Брісбені та Дубаях). Ну і титул 4-ї ракетки світу - це верх досягнення, про яке Україна в тенісі пару років тому тільки мріяла.

Даяна Ястремська (теніс)

Досягнення року: наймолодша переможниця турнірів WTA серед українок

Кращий матч: фінал турніру в Гонконзі

Як закінчила 2018 й: отримала звання "Краща молода тенісистка WTA"

У жіночому тенісі України нерідко з'являються нові імена та молоді надії, але Даяна Ястремська стала best of the best серед них. Перемога на турнірі WTA в Гонконзі, український рекорд та визнання від WTA - таким вийшов 2018-й для Ястремської.

Даяна Ястремська

Якщо винести за дужки Еліну Світоліну, то саме Ястремська була яскравою зірочкою України в тенісному світі (особливо в другій половині 2018-го). Чимало перемагала і набрала очок в рейтингу й Леся Цуренко, але Ястремська просто увірвалася до світової еліти тенісу і зробила ривок в топ-60 світового рейтингу.

Подвигом Ястремської в цьому році стала не лише перемога в Гонконзі, де в фіналі вона обіграла 24-й номер рейтингу WTA Ван Цян. Даяна також показала дуже сміливий і агресивний теніс, з відмінними діагоналями, чого в останні роки так мало у виконанні українських тенісистів. І нехай у 18-річної спортсменки виходило далеко не все, але її прорив і прогрес в 2018-му були просто фантастичними.

Руслан Малиновський (футбол)

Досягнення року: прогрес в одному з європейських чемпіонатів і виклик в збірну України

Кращий матч: "Антверпен" - "Генк" в чемпіонаті Бельгії (2 голи і 1 результативний пас)

Як закінчив 2018-й: в топ-3 бомбардирів і асистентів "Генка", одним з кращих виконавців стандартів у чемпіонаті Бельгії

Спочатку Руслана Малиновського в Бельгії сприймали слабо - далеко не зоряний гравець потрапив в далеко не найкращу команду не топового чемпіонату. Але з часом все змінилося - Руслан почав рухатися вгору "семимильними кроками" і закінчив 2018-й зовсім інакше, ніж починав.

Руслан Малиновський

Спочатку Малиновському ніби й нічим похвалитися - грає в Бельгії і не є безперечним лідером команди. Однак варто тільки подивитися на його шлях в 2018-му - від новачка до одного з найрезультативніших гравців "Генка", "клепаючого" відмінні голи дальніми ударами та зі стандартів.

Крім того, що 25-річний хавбек постійно підвищує свій рівень і статус, так поступово він стає одним з найбільш бажаних гравців Європи. Малиновському вже приписують інтерес від кращих клубів провідних чемпіонатів, і немає сумнівів, що в майбутньому він перейде в топ-клуб.

Це все підтверджується й визнанням на міжнародній арені - Руслан став основним у збірній України, формуючи манеру гри "синьо-жовтих" у півзахисті. Ну а в цілому, завдяки голам за клуб і збірну, Малиновський є найрезультативнішим українським легіонером в 10-ці кращих національних чемпіонатів Європи.

Марлос (футбол)

Досягнення року: найрезультативніший гравець "Шахтаря" в сезоні 2017/18

Як закінчив 2018-й: другий бомбардир "Шахтаря" в поточному сезоні

Уже багато років "Шахтар" спирається на бразильців, і кожен сезон по мірі ротації у команди є свої бразильські лідери, "що роблять погоду" в атаці. У нинішньому році таким на ряду з Тайсоном був хавбек Марлос.

Марлос

На перший погляд, лідерськими якостями та грою виділяється якраз Тайсон. Але це в порядку речей для Марлоса - він завжди діє "в тіні", приносячи ефективність не тільки собі, а й партнерам. Саме Марлос в минулому сезоні став кращим атакуючим гравцем "Шахтаря", за системою "гол+пас" зробивши 18+11. Тайсона тоді й поруч не було.

Важливість Марлоса на полі добре відчувається, коли "Шахтар" грає з ним та без нього. По суті фланговий гравець на ділі бере під контроль і центр поля, гостро граючи на позиції плеймейкера. Дії Марлоса відразу надають грі донеччан різноманітністі та варіативності, що істотно збільшує міць атаки. Те саме було видно, коли натуралізований бразилець виходив і в складі збірної України (де на нього розраховують вже виключно в центрі).

Марлосу вже 30, і захід кар'єри не за горами. Але в "Шахтарі", як і раніше важко знайти заміну бразильцеві, щоб не втратити в ефективності гри. Також Марлоса з задоволенням викликають і до лав збірної України.

Андрій Лунін (футбол)

Досягнення року: став гравцем мадридського "Реала"

Як закінчив 2018-й: одним з кращих і найбільш перспективних голкіперів України

Звичайно, ігрова статистика Луніна (особливо в другій половині 2018-го) зараз не вражає - всю осінь він провів на лавці запасних у оренді іспанського "Леганеса", зігравши лише в 4-х матчах. Але стати в 19 років гравцем "Реала", перейшовши туди з "Зорі", і одним з постійних голкіперів збірної України - у кого ще є така біографія?

Андрій Лунін

У минулому році Лунін став справжнім феноменом українського футболу. Спочатку сповна розкрився в "Зорі", а потім зробив різкий стрибок (небачений раніше трансфер для "Зорі" і УПЛ в цілому) - підписав контракт з "Реалом".

Так, відразу в Мадриді Луніну не світило заграти, але навіть в лічених матчах в оренді Андрій показав клас і, як впевнено прогнозують іспанські ЗМІ, вже заслужив повернення в першу команду "Реала".

Цим самим Лунін здорово вбив ряд стійких стереотипів українського футболу - він не тільки ще раз довів, що молодим гравцям потрібно прагнути до Європи і вибивати найкращі можливості, але і показав, що в Європу можна піти з маленької команди (а не тільки з "Динамо" або "Шахтаря").

Юлія Джима (біатлон)

Досягнення року: 1-е місце в індивідуальній гонці (15 км) на етапі Кубка світу в Поклюці

Як закінчила 2018-й: 20-е місце в мас-старті (12,5 км) на етапі КМ у Нове-Мєсто

Біатлонна збірна України серед жінок довго трималася в рядах кращих, але в нинішньому році все ж почала здавати позиції. Команді явно потрібно оновлення, але поки свіжої крові немає, а багато борються з індивідуальними проблемами, результати для українців разом з Оленою Підгрушною впевнено здобуває Юлія Джима.

Юлія Джима

Джима давно є одним з лідерів біатлонної збірної, регулярно приносячи "синьо-жовтим" медалі. І навіть коли в цьому році збірна після відходу з поста головного тренера словенця Уроша Велепеця почала пробуксовувати, Джима цього особливо й не помітила. Якраз на початку нинішнього сезону Юлія вперше в кар'єрі виграла окрему дистанцію (індивідуальну гонку в Поклюці), а на інших забігах сезону ще 3 рази з 5-ти входила в топ-30.

What a performance by Yuliia Dzhima of Ukraine! 20/20 and that will be the first World Cup victory for the 28 year old. # POK18



Follow the 15km live on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/f2DSEKCow0 - IBU World Cup (@IBU_WC) December 6, 2018

Святослав Михайлюк (баскетбол)

Досягнення року: став гравцем НБА в "Лос-Анджелес Лейкерс"

Досить давно Україна мала свого гравця в НБА, який пробився в Америку з просторів українського баскетболу (Олексій Лень не береться до уваги). І тільки влітку 2018-го Святославу Михайлюку вдалося переламати "традицію" - українець став гравцем "Лос-Анджелес" Лейкерс.

Святослав Михайлюк (зліва)

Сві (як називають Святослава в США) досить довго йшов до цього успіху, кілька років провівши в студентській лізі NCAA (і, на думку деяких, навіть трохи пересидів там). Але драфт цього року виправдав всі надії та амбіції Михайлюка - його взяли самі "Лейкерс", причому в одну трансферну кампанію разом з Леброном Джеймсом.

Спочатку було багато розмов, що Святослав не залишиться в ЛА та піде в оренду, але українець залишився. Так, поки довіри 21-річному захисникові не так і багато (в середньому по 10,8 хвилин за гру станом на 26 грудня), але кожна поява українця на майданчику супроводжується непоганим активом (3,4 очка за гру) і хорошими 3-очковими кидками. А в матчі проти "Голден Стейт" Михайлюк показав ще й відмінний дриблінг, "випустивши" суперника на паркет.

Аліна Ягупова (баскетбол)

Досягнення року: кращий бомбардир кваліфікації Євробаскету-2019

Кращий матч: Україна - Болгарія

Як закінчила 2018-й: вивела збірну України на Євробаскет-2019

Жіноча збірна України виконала головне завдання - вихід на чемпіонат Європи (Євробаскет) 2019 року, четвертий раз поспіль кваліфікувавшись на ЧЄ. Безсумнівно, це заслуга всієї команди "синьо-жовтих", але навіть серед баскетболісток ніхто не стане заперечувати, що це досягнення лежить на плечах Аліни Ягуповій.

Аліна Ягупова (зліва) fiba.basketball

Лідер збірної України провела сильний рік, в результаті ставши одним з основних "ключів" успіху в кваліфікації на Євробаскет-2019. Ягупова часто змітала суперниць, пачками набираючи очки. Кульмінацією тут став матч відбору проти Болгарії, де Аліна набрала 41 очко (повна статистика - 41 очко + 9 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення + 2 блок-шота)!

Такий темп дозволив 26-річному форварду відразу завоювати лідируючі позиції в списку бомбардирів відбору Євробаскету, в результаті ставши найкращою - Аліна набрала 193 очки (32,2 в середньому за гру, реалізувавши 54,5 відсотка кидків). Завоювавши такий статус, українку вже багато хто вважає найбільш затребуваною баскетболісткою Європи.

Крім цього Ягупова кувала свій успіх ще й досить красиво.