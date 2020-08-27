10 голів, хет-трик і покер: 20 років історичному матчу "Динамо". Відео

Георгій Деметрадзе забив чотири голи в матчі "Нива" – "Динамо".

Київське "Динамо" 27 серпня 2000 провело один з найяскравіших і результативних матчів в історії.

У 10-му чемпіонаті України в Тернополі підопічні тоді Валерія Лобановського обіграли місцеву "Ниву" – 3:7. При цьому єдиний раз в історії киян один з футболістів оформив у матчі покер, а інший – хет-трик.

Чотири голи у грі забив грузинський форвард Георгій Деметрадзе, а три м'ячі на свій рахунок записав український хавбек Геннадій Мороз. При цьому перші три голи гості оформили вже до п'ятої хвилини зустрічі.

Вашій увазі відео голів в історичному матчі.

"Нива" (Тернопіль) – "Динамо" (Київ) – 3:7 (1:4)

Голи: Філіпенко (7), А.Капанадзе (50), Дгебуадзе (87) – Деметрадзе (2, 66, 74, 79), Мороз (3, 5, 40)

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" дізналося всіх можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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