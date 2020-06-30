1 липня пройде спортивний квіз від Parimatch

Олександр Чеканов Футбол 16:34, 30.06.2020

1 липня відбудеться спортивний онлайн квіз від Parimatch для представників ЗМІ до дня спортивного журналіста. Інтелектуальна гра пройде в режимі онлайн за допомогою Zoom-трансляції. Початок о 17:00.

Тож не варто сумувати вдома, якщо можна долучитися до квізу та зарядити свій вечір. І, звісно, щоб професійне свято вдалося по-справжньому, також будуть розіграні приємні подарунки.

Тому закликаємо провести вечір середи з користю. Перевірити свої знання футболу, поспілкуватися з колегами, насолодитися грою і виграти призи.

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Спорт Футбол

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