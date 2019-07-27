1-й тур Прем'єр-ліги: розклад і де дивитися

У чемпіонаті України з футболу з 28 по 31 липня пройдуть матчі 1-го туру розіграшу Прем'єр-ліги сезону 2019/2020.

Поєдинки першості розтягнуті на 4 дні через участь "Шахтаря" і "Динамо" в Суперкубку України.

Побачити поєдинки ігрового дня можна було побачити на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", "2 + 2" та ZIK. Вашій увазі розклад матчів.

28 липня, неділя

14:00, "Ворскла" (Полтава) - "Зоря" (Луганськ), Футбол 1

Полтава, стадіон "Ворскла" ім. А. Бутовського

Головний арбітр: Кутаков Д.А. (Київська обл.)

30 липня, вiвторок

19.00, "Десна" (Чернігів) - "Львів" (Львів), Футбол 1

Чернігів, стадіон ім. Ю. Гагаріна

Головний арбітр: Шурман Д.Л. (Київська обл.)

19.00, "Колос" (Ковалівка) - "Маріуполь" (Маріуполь), Футбол 2

Київ, стадіон "Оболонь-Арена"

Головний арбітр: Шурман Д.Л. (Київська обл.)

31 липня, середа

19.00, "Дніпро-1" (Дніпро) - "Олімпік" (Донецьк), 2+2

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Бондар І.І. (Київ)

19.00, "Олександрія" (Олександрія) - "Шахтар" (Донецьк), Футбол 2

Олександрія, КСК "Ніка"

Головний арбітр: Абдула А.Б. (Харків)

19:30, "Карпати" (Львів) - "Динамо" (Київ), ZIK

Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Копиевский В.В. (Кропивницький)

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед стартом телеканали "Футбол 1/2" досягли угоди з українською Прем'єр-лігою та отримали ексклюзивні права на трансляцію всіх матчів УПЛ протягом наступних трьох сезонів.

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