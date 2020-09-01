0:3 або перенесення з Києва: ЗМІ повідомили про проблему "Динамо" у Лізі чемпіонів
Нідерландський АЗ готується до вимоги від київського "Динамо" про перенесення матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зі столиці України на нейтральне поле.
Урядом Нідерландів Україну внесено в червону карантинну зону, і відвідування нашої країни не рекомендується. А після повернення обов'язковий 14-денний карантин, пише Telegram-канал "Динамо" Київ Inside".
За його даними вже 1 вересня АЗ направить "Динамо" запит про перенесення матчу з Києва до іншої країни на основі нового медпротокола УЄФА. У разі відмови киянам буде зараховано технічну поразку 0:3. Альтернативним варіантом проведення гри є її перенесення до Польщу.
Нагадаємо, матч "Динамо" – АЗ заплановано на 15-16 вересня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, з ким зіграє "Динамо" в раунді плей-офф Ліги чемпіонів, якщо пройде АЗ.