0:3 або перенесення з Києва: ЗМІ повідомили про проблему "Динамо" у Лізі чемпіонів

Олександр Чеканов Футбол 10:26, 1.09.2020

Нідерландський АЗ готується до вимоги від київського "Динамо" про перенесення матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зі столиці України на нейтральне поле.

Урядом Нідерландів Україну внесено в червону карантинну зону, і відвідування нашої країни не рекомендується. А після повернення обов'язковий 14-денний карантин, пише Telegram-канал "Динамо" Київ Inside".

Стало відомо про можливе перенесення гри "Динамо" з АЗ до Польщі.
Telegram-канал "Динамо" Київ Inside "

За його даними вже 1 вересня АЗ направить "Динамо" запит про перенесення матчу з Києва до іншої країни на основі нового медпротокола УЄФА. У разі відмови киянам буде зараховано технічну поразку 0:3. Альтернативним варіантом проведення гри є її перенесення до Польщу.

Нагадаємо, матч "Динамо" – АЗ заплановано на 15-16 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, з ким зіграє "Динамо" в раунді плей-офф Ліги чемпіонів, якщо пройде АЗ.

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