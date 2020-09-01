0:3 або перенесення з Києва: ЗМІ повідомили про проблему "Динамо" у Лізі чемпіонів

"Динамо" стартує в ЛЧ з третього кваліфікаційного раунду. ФК "Динамо" Київ

Нідерландський АЗ готується до вимоги від київського "Динамо" про перенесення матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зі столиці України на нейтральне поле.

Урядом Нідерландів Україну внесено в червону карантинну зону, і відвідування нашої країни не рекомендується. А після повернення обов'язковий 14-денний карантин, пише Telegram-канал "Динамо" Київ Inside".

Стало відомо про можливе перенесення гри "Динамо" з АЗ до Польщі. Telegram-канал "Динамо" Київ Inside "

За його даними вже 1 вересня АЗ направить "Динамо" запит про перенесення матчу з Києва до іншої країни на основі нового медпротокола УЄФА. У разі відмови киянам буде зараховано технічну поразку 0:3. Альтернативним варіантом проведення гри є її перенесення до Польщу.

Нагадаємо, матч "Динамо" – АЗ заплановано на 15-16 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, з ким зіграє "Динамо" в раунді плей-офф Ліги чемпіонів, якщо пройде АЗ.

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