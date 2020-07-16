ФІФА опублікувала новий рейтинг збірних, – де Україна
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) у четвер, 16 липня представила оновлений рейтинг найкращих національних збірних планети.
Українська команда як і раніше займає 24-у сходинку з 1537 очками.
Суперники збірної України по фінального турніру чемпіонату Європи розташувалися в межах першої тридцятки: Нідерланди – чотирнадцятi, Австрія – двадцять шоста.
Всі суперники України по Лізі націй знаходяться вище за неї: Іспанія (8), Швейцарія (12) и Німеччина (15).
Через паузу в світовому футболі в зв'язку з коронавірусом, будь-яких змін в рейтингу не відбулося. Продовжують утримувати першість бельгійці. Друга - збірна Франції, яка випередила Бразилію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Українська асоціація футболу (УАФ) представила нову форму збірної України, дизайн якої розробила компанія Joma.
Крім того, УАФ визначилася з містами і стадіонами, які приймуть матчі Ліги націй.