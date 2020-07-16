ФІФА опублікувала новий рейтинг збірних, – де Україна

Максим Іншаков Спорт 18:18, 16.07.2020 Оновлено: 18:22, 16.07.2020

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) у четвер, 16 липня представила оновлений рейтинг найкращих національних збірних планети.

Українська команда як і раніше займає 24-у сходинку з 1537 очками.

Суперники збірної України по фінального турніру чемпіонату Європи розташувалися в межах першої тридцятки: Нідерланди – чотирнадцятi, Австрія – двадцять шоста.

Всі суперники України по Лізі націй знаходяться вище за неї: Іспанія (8), Швейцарія (12) и Німеччина (15).

Через паузу в світовому футболі в зв'язку з коронавірусом, будь-яких змін в рейтингу не відбулося. Продовжують утримувати першість бельгійці. Друга - збірна Франції, яка випередила Бразилію.

Рейтинг ФІФА - місця з 1-го по 14-е
Рейтинг ФІФА - місця з 15-го по 29-е
Рейтинг ФІФА - місця з 29-го по 40-е

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Українська асоціація футболу (УАФ) представила нову форму збірної України, дизайн якої розробила компанія Joma.

Крім того, УАФ визначилася з містами і стадіонами, які приймуть матчі Ліги націй.

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