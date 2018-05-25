Фанів "Ліверпуля" побили в центрі Києва: стало відомо, хто "відзначився"

Невідомі, які напали ввечері 24 травня на вболівальників футбольного клубу "Ліверпуль" у центрі Києва, можуть належати до ультрас футбольного клубу ЦСКА (Київ).
Напис цього клубу OBOZREVATEL роздивився на відео затримання нападників, яке з'явилося у мережі. На футболці одного з них написано "Всі проти нас, ми проти всіх!". А під нею видно напис ЦСКА Київ.
Крім того, емблема на рукаві хлопця схожа на знак клубу.
У мережі з'явилося повідомлення, з якого стало зрозуміло, що напад вчинили ультрас Trouble Company (ЦСКА, Київ). Про це футбольні хулігани написали в своєму Instagram і на сторінці групи "Вконтакте".
"Свято великого футболу урочисто входить в активну фазу. Перші брітіші отримують в районі Олімпійського. Акція від Trouble Company (ЦСКА , Київ). До речі залп купою підручних предметів від гостей столиці, пару акціонерів затримано", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці затримали двох осіб, які брали участь у бійці з уболівальниками англійського футбольного клубу "Ліверпуль" у Києві, і до управління поліції доправили двох постраждалих іноземців. Стосовно двох затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).
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