Фанів "Ліверпуля" побили в центрі Києва: стало відомо, хто "відзначився"

Невідомі, які напали ввечері 24 травня на вболівальників футбольного клубу "Ліверпуль" у центрі Києва, можуть належати до ультрас футбольного клубу ЦСКА (Київ).

Напис цього клубу OBOZREVATEL роздивився на відео затримання нападників, яке з'явилося у мережі. На футболці одного з них написано "Всі проти нас, ми проти всіх!". А під нею видно напис ЦСКА Київ.

Крім того, емблема на рукаві хлопця схожа на знак клубу.

У мережі з'явилося повідомлення, з якого стало зрозуміло, що напад вчинили ультрас Trouble Company (ЦСКА, Київ). Про це футбольні хулігани написали в своєму Instagram і на сторінці групи "Вконтакте".

"Свято великого футболу урочисто входить в активну фазу. Перші брітіші отримують в районі Олімпійського. Акція від Trouble Company (ЦСКА , Київ). До речі залп купою підручних предметів від гостей столиці, пару акціонерів затримано", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці затримали двох осіб, які брали участь у бійці з уболівальниками англійського футбольного клубу "Ліверпуль" у Києві, і до управління поліції доправили двох постраждалих іноземців. Стосовно двох затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).