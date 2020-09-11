Фанати звернулися до команди Мілевського через протести в Білорусі

Михайло Морозов Спорт 15:20, 11.09.2020

Фанати брестського "Динамо", за яке виступає українець Артем Мілевський, висловили невдоволення відсутністю реакції команди на протести проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Скільки коштує совість?" – залишили вони послання гравцям своєї команди у вигляді графіті.

Послання фанатів брестського "Динамо" команді
Twitter Belultras

Нагадаємо, що 9 серпня після закриття виборчих дільниць і "перемоги" Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.

6 вересня в державі пройшли нові мітинги проти президента, який перебував на цій посаді вже п'ять термінів поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, срібна призерка Олімпіади-2012 з художньої гімнастики Наталія Лещик зізналася, що не може забути тортури людей під час протестів у Білорусі.

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