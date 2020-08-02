Фанатам "Динамо" поставили ультиматум через Луческу: спортивні підсумки 1 серпня

Максим Іншаков Спорт 09:13, 2.08.2020 Оновлено: 09:13, 2.08.2020

Ультрас "Динамо" поставили ультиматум через Луческу, а боєць ММА "задушив" суперника, після чого напав на рефері. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 1 серпня.

Крім того, Ракицький відреагував на призначення Луческу в "Динамо" Київ і скандальний український боксер здобув перемогу нокаутом на першому шоу Усика. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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