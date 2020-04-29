Ємельяненко викрив у брехні росТБ: спортивні підсумки 28 квітня

Олександр Чеканов Спорт 09:07, 29.04.2020 Оновлено: 09:46, 29.04.2020

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко викрив у брехні канал "Росія 1", а чемпіонат Франції з футболу буде достроково завершено.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 28 квітня.

Крім того, російський коментатор Василь Уткін заступився за футболіста Євгена Фролова, який розкритикував владу РФ. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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