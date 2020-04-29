Ємельяненко викрив у брехні росТБ: спортивні підсумки 28 квітня

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко викрив у брехні канал "Росія 1", а чемпіонат Франції з футболу буде достроково завершено.

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Крім того, російський коментатор Василь Уткін заступився за футболіста Євгена Фролова, який розкритикував владу РФ. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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