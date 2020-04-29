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Ємельяненко викрив у брехні росТБ: спортивні підсумки 28 квітня

1.2т
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Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко викрив у брехні канал "Росія 1", а чемпіонат Франції з футболу буде достроково завершено.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 28 квітня.

Крім того, російський коментатор Василь Уткін заступився за футболіста Євгена Фролова, який розкритикував владу РФ. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
Особи
Роман Зозуля Василь Уткін Олександр Емельяненко
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

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