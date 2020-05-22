Ексфутболіст збірної Росії: коронавірус за тиждень перетворив абсолютно здорову людини на труп

Колишній футболіст збірної Росії Дмитро Комбаров назвав пандемію коронавірусу серйозною проблемою.

Він також розповів історію одного зі своїх знайомих, який помер від хвороби буквально за тиждень.

Дмитро Комбаров ФК "Крила Рад"

"Особисто знаю випадок, коли коронавірус за тиждень перетворив абсолютно здорову людину на труп. У мого друга помер хороший знайомий. Лижний інструктор, якому було 40 років. Це не фейк, людина мала прекрасне здоров'я. Після таких новин, звичайно, будеш по-іншому ставитися до ризику зараження. Як грати, знаючи, що ніхто не застрахований? Ніхто в нинішніх умовах не надасть гарантій, що ти не захворієш, а якщо захворієш, то одужаєш", – цитує Комбарова SportBox.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний російський футболіст Павло Погребняк заразився коронавірусом.

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