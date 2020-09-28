Ексдинамівець Хачеріді про протести: в Україні жесть була, в Білорусі спокійніше

Михайло Морозов Спорт 09:40, 28.09.2020

Колишній гравець київського "Динамо" Євген Хачеріді прокоментував протести проти нелегітимного президента Олександра Лукашенка.

В інтерв'ю YouTube-каналу "ЧестнОК" футболіст порівняв український Майдан і події, які відбуваються в Білорусі.

"Я туди не лізу, бо я сам українець. Я не хочу це обговорювати, мені треба в футбол грати. З тим, що діється в країні, люди розберуться. Я на Майдані був. Ми приїхали зі зборів якраз у саме пекло. Там жах відбувався. У Білорусі трохи спокійніше. Тут теж у Мінську, я новини дивлюся... Але в Україні жесть була", – сказав Хачеріді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіонка світу з легкої атлетики Марина Арзамасова злякалася наслідків і передумала йти проти Лукашенка.

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