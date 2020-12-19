Ексгравець "Шахтаря" показав стан "Донбас Арени": спортивні підсумки 18 грудня
Ексфутболіст "Шахтаря" відправився до рідного Донецька і показав, як зараз виглядає "Донбас Арена", а Ломаченко пояснив, чому в контракті на бій з Лопесом не було опції реваншу.
Крім того, ЗМІ повідомили, що футболіст збірної України відмовився залишатися в "Шахтарі" і переходить в "Аталанту".
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 18 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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Футболіст збірної України відмовився залишатися в "Шахтарі" і переходить в "Аталанту" – ЗМІ
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